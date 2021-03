Premier League, possibile ritorno dei tifosi negli stadi da metà maggio (Di giovedì 25 marzo 2021) La Premier League potrebbe presto accogliere nuovamente i tifosi negli stadi. Secondo un’indiscrezione del Times, il governo inglese starebbe pensando di riaprire gli impianti a partire dalla metà di maggio. I club del massimo campionato inglese speravano di essere coinvolti con eventi di ‘prova’, per testare il via libera a un numero limitato di pubblico, già ad aprile, con le big che si erano prontamente offerte. Tra gli eventi-test ci sarà la finale di Fa Cup a Wembley. In quella che viene considerata la ‘terza fase’ della road map del governo per allentare le restrizioni, la Premier League prevede di riavere i tifosi in coincidenza con gli ultimi due turni di campionato, a metà ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Lapotrebbe presto accogliere nuovamente i. Secondo un’indiscrezione del Times, il governo inglese starebbe pensando di riaprire gli impianti a partire dalladi. I club del massimo campionato inglese speravano di essere coinvolti con eventi di ‘prova’, per testare il via libera a un numero limitato di pubblico, già ad aprile, con le big che si erano prontamente offerte. Tra gli eventi-test ci sarà la finale di Fa Cup a Wembley. In quella che viene considerata la ‘terza fase’ della road map del governo per allentare le restrizioni, laprevede di riavere iin coincidenza con gli ultimi due turni di campionato, a...

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague, da metà maggio tornano i tifosi negli stadi? Ecco il piano del governo inglese - ILOVEPACALCIO : #PremierLeague: il #Governo frena sui test per la riapertura degli stadi - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : 'Carabao Cup, #Mourinho contro #Guardiola: finale con 8.000 tifosi': Secondo il Daily Mail l'Inghilterra riaprirà p… - ILOVEPACALCIO : #PremierLeague: multa salata per gli scambi di maglia - Ilovepalermocalcio - serieAnews_com : ???? '#Conte può andar via con lo scudetto', la bomba in casa @Inter -