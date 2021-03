Prandelli, futuro ancora alla Fiorentina? Possibile nuovo ruolo (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesare Prandelli potrebbe restare comunque alla Fiorentina: ecco il Possibile nuovo ruolo dell’ex tecnico viola in accordo con Commisso Cesare Prandelli potrebbe restare in ogni modo alla Fiorentina. Sono passati pochi giorni dalle dimissioni del tecnico con la lettera che ha emozionato il mondo del calcio. La Gazzetta dello Sport svela un’ipotesi: Commisso potrebbe metterlo a capo del nuovo centro sportivo come direttore. Un ruolo meno esposto per lui che potrebbe però fare ancora il bene della Fiorentina con Commisso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesarepotrebbe restare comunque: ecco ildell’ex tecnico viola in accordo con Commisso Cesarepotrebbe restare in ogni modo. Sono passati pochi giorni dalle dimissioni del tecnico con la lettera che ha emozionato il mondo del calcio. La Gazzetta dello Sport svela un’ipotesi: Commisso potrebbe metterlo a capo delcentro sportivo come direttore. Unmeno esposto per lui che potrebbe però fareil bene dellacon Commisso. Leggi su Calcionews24.com

