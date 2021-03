Poteri dello Stato e regioni colorate. Chi ha l’ultima parola sulla pandemia? (Di giovedì 25 marzo 2021) A sostegno della tesi favorevole alla competenza esclusiva dello Stato nella tutela della salute viene ora brandita, a mò di scudo, una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 37 del 2021. Dove, a un certo punto del periodare, la sentenza dichiara: “è da affermare il divieto per le regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale” nella profilassi internazionale. Tradotto in concreto, le regioni non possono legiferare in materia di prevenzione e tutela della salute al tempo del Covid-19. Posizione da condividere ma da specificare. Le regioni, ovvero i Consigli regionali, non possono fare leggi ma i presidenti delle Giunte possono emanare ordinanze, che sono atti amministrativi e pertanto non assoggettabili al ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) A sostegno della tesi favorevole alla competenza esclusivanella tutela della salute viene ora brandita, a mò di scudo, una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 37 del 2021. Dove, a un certo punto del periodare, la sentenza dichiara: “è da affermare il divieto per le, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale” nella profilassi internazionale. Tradotto in concreto, lenon possono legiferare in materia di prevenzione e tutela della salute al tempo del Covid-19. Posizione da condividere ma da specificare. Le, ovvero i Consigli regionali, non possono fare leggi ma i presidenti delle Giunte possono emanare ordinanze, che sono atti amministrativi e pertanto non assoggettabili al ...

