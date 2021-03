Poste Italiane consegna 4 700 dosi di vaccino Astrazeneca a Bergamo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sono arrivati a destinazione, nella mattinata di giovedì 25 marzo, i furgoni del corriere di, SDA, per ladi altre 4.700di. Sempre nella giornata di giovedì 25 marzo alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, in collaborazione con l’Esercito Italiano hanno preso in carico i vaccinia Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la loro destinazione finale presso l’ASST Papa Giovanni XXIII –Ospedali Riuniti in Piazza OMS 1.

VACCINAZIONI Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni di Sda, il corriere di, per la consegna a Mondovì di 1.800 dosi del vaccino AstraZeneca, mentre per Verduno la consegna è stata di 800 dosi. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno ...è sempre più "green" in provincia di Napoli . Nei 42 Centri di Distribuzione della provincia di Napoli , in particolare, saranno a breve disponibili 8 quadricicli ad alimentazione ...Poste Italiane celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che ricade oggi 25 marzo, con un'iniziativa filatelica in occasione del settecentesimo anniversario della morte del ...