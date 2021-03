Posillipo | denunciati quattro giovani scappati ai controlli anticovid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mergellina una moto e uno scooter, ciascuno con a bordo due, che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i due motoveicoli hanno effettuato manovre pericolose imboccando via Orazio dove sono riusciti a dileguarsi; poco dopo, una pattuglia del Commissariatoha intercettato i fuggitivi in sosta in via Felice Minucio, riuscendo a bloccare uno dei passeggeri, mentre lo scooter e la moto si sono dati nuovamente alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Uno dei due motocicli ha imboccato rampe Sant’Antonio adove è stato bloccato da una pattuglia del Commissariato San Ferdinando mentre i ...