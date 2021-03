Porsche Taycan | soul | electrified

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il format video “Bergamo - Bergamo” ci conduce alla scoperta della nostra provincia a bordo di autovetture straordinarie e in compagnia di imprenditori e professionisti bergamaschi. In questa puntata (visibile qui sotto) Marco PersoneniWorkshop Manager del CentroBergamo e Giovanni Maria Castelli, libero professionista.

Il format video "Bergamo - Bergamo" ci conduce alla scoperta della nostra provincia a bordo di autovetture straordinarie e in compagnia di imprenditori e professionisti bergamaschi. In questa puntata ...