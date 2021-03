"Pochi lo sanno: incontro riservatissimo". AstraZeneca, allarme rosso al Colle. Retroscena Mattarella: terrore vero (Di giovedì 25 marzo 2021) La situazione su AstraZeneca è sempre di massima tensione. E di massima attenzione, soprattutto al Quirinale. Secondo Marco Antonellis, affilato retroscenista di ItaliaOggi, la scorsa settimana nel pieno della bagarre sulla sospensione della somministrazione del vaccino ango-svedese per i famigerati casi sospetti di trombosi cerebrali, Sergio Mattarella era in apprensione e in strettissimo contatto con Mario Draghi. "Pochi lo sanno - si legge - ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al vaccino di AstraZeneca avevano tirato un bel sospiro di sollievo". Uno stop prolungato al vaccino AstraZeneca, infatti, avrebbe rallentato notevolmente, se non compromesso, la campagna vaccinale italiana, il vero "obiettivo primario" del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) La situazione suè sempre di massima tensione. E di massima attenzione, soprattutto al Quirinale. Secondo Marco Antonellis, affilato retroscenista di ItaliaOggi, la scorsa settimana nel pieno della bagarre sulla sospensione della somministrazione del vaccino ango-svedese per i famigerati casi sospetti di trombosi cerebrali, Sergioera in apprensione e in strettissimo contatto con Mario Draghi. "lo- si legge - ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al vaccino diavevano tirato un bel sospiro di sollievo". Uno stop prolungato al vaccino, infatti, avrebbe rallentato notevolmente, se non compromesso, la campagna vaccinale italiana, il"obiettivo primario" del ...

Advertising

Tg1Rai : E' uno dei monumenti più noti del #ForoRomano, la #ColonnaTraiana. Tutti conoscono la sua bellezza ma pochi sanno c… - Maxprimis : Qui me sa tanto de armamose e partite.. In tanti sanno di quello che è giusto e quello che è sbajato, come quello c… - pataptando : @tozza08750916 Eh il problema è che pochi lo sanno fare sul serio, dato che ci sono una marea di truffatori. Mia ma… - nonsembra : RT @Jpolemica666: @Origamilabile Infatti, è socialmente ancora stigmatizzata come fase, assolutamente tenuta all'oscuro a tutti, non se ne… - B4CKTOSLEEP : Hai dimostrato a tutti che sai parlare di qualsiasi tema, che sia l'amore o il sesso. E si, sai parlare anche del s… -