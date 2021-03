PlayStation Now deve migliorare, Sony lo sa e sarebbe al lavoro per ridurre la latenza del cloud gaming (Di giovedì 25 marzo 2021) Un recente brevetto di Sony mostra che sta la società starebbe esaminando la latenza dello streaming per i giochi basati su cloud. Questa sarebbe un'ottima notizia per tutti gli utenti PlayStation Now. Sony sa perfettamente che il servizio deve migliorare e per questo motivo che potrebbe ridurre la latenza del cloud gaming. Questo è un problema che ha creato frustrazione ai giocatori Google Stadia o PS Now. Il brevetto rivela il possibile utilizzo della tecnologia DLSS di NVIDIA su PS Now per facilitare il cloud gaming e ridurre la latenza. Secondo quanto emerso, la maggior parte dei processi sarebbe ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Un recente brevetto dimostra che sta la società starebbe esaminando ladello streaming per i giochi basati su. Questaun'ottima notizia per tutti gli utentiNow.sa perfettamente che il servizioe per questo motivo che potrebbeladel. Questo è un problema che ha creato frustrazione ai giocatori Google Stadia o PS Now. Il brevetto rivela il possibile utilizzo della tecnologia DLSS di NVIDIA su PS Now per facilitare illa. Secondo quanto emerso, la maggior parte dei processi...

