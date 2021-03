Pirlo Jr piange Guerini | ' Ero il tuo talento | sono sotto shock'

Advertising

PotereaiSith : @CapitanBergomi Cioè ci sta un milanista gufi per la Juve, ma addirittura fare i ragionamenti: “se non va l’Atalant… - BaLoRdO61 : @mirkonicolino Teniamoci Pirlo cadorini vuole giovani che corrono Spalletti piange e basta Inzaghi per carità - PagliariCarlo : Ogni 10 rtw uno juventino piange. A 100 Pirlo rinnova. - Luisa_Taglia : @SoloCristy @S812Carlito @Bea_Mary84 Ti capisco ma credo possa essere una questione di soldi... il primo errore è s… - cleghio : @lenuccia82 Finito un ciclo. Mettiamola sui corsi e ricorsi storici; Pirlo ha dato una spinta alla ruota e lei ha g… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo piange

Virgilio Sport

Tra loro anche il figlio maggiore di Andrea, Nicolò, che conosceva il 19enne passato anche dalle giovanili del Torino . "Fratello ti ricordi quel sogno di formare quel centrocampo io te e ...E in quest'ultima occasione con? Quattro. Dove sta la differenza? Perchè 4 anni fa passarono ... SE ATENE, SPARTA NON RIDE Ma non si vive di solo calcio . Anzi, il pallone non è che una ...Meglio che Pirlo provi a cambiare la Juve prima che sia troppo tardi e che la Juve cambi lui' Ma se a un certo punto la tranquillità diventa sinonimo di rilassatezza, se la fame non è più un sentiment ...Il ritorno in scena di Max Allegri, le discussioni su Pirlo, il pianto di Ibrahimovic in conferenza stampa, il Napoli di Gattuso: questi e tanti altri i temi principali sulle ...