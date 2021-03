(Di giovedì 25 marzo 2021) Il flipper di Zen Studios torna a scagliare palle ovunque sia suche su-gen, con un assaggio delFX Ci ha positivamente sorpreso il recente annuncio di Zen Studios, che conferma l’arrivo diFX non solo su, ma anche sulle console-gen. A rivelarlo è stato il team di sviluppo con un post su Twitter, che come sempre riporteremo qui sotto, definendo ilprogetto come la simulazione di flipper più ambiziosa di sempre. Abbiamo visto l’implementazione del genere battle royale nei contesti più disparati, compresi Tetris 99 e Super Mario Bros. 35 dalla Grande N, ma non abbiamo la minima idea di come la cosa possa funzionare applicata ai flipper. Ovviamente, ...

Advertising

tuttoteKit : Pinball FX: annunciato un nuovo capitolo per Nintendo Switch (e next-gen) #EpicGamesStore #NintendoSwitch… - Nextplayer_it : Annunciato un nuovo Pinball FX! -

Ultime Notizie dalla rete : Pinball annunciato

tuttoteK

... Zen Studios haeccitanti novità in arrivo per la sua serie di giochi che hanno declinato ilin tutte le salse. New and exciting things are coming on thefront! Can you ...... Zen Studios haeccitanti novità in arrivo per la sua serie di giochi che hanno declinato ilin tutte le salse. New and exciting things are coming on thefront! Can you ...Il flipper di Zen Studios torna a scagliare palle ovunque sia su Nintendo Switch che su next-gen, con un assaggio del nuovo Pinball FX.La celebre serie di flipper di Zen Studios Pinball FX arriva su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC con una modalità battle royale.. La celebre serie di flipper di Zen Studios Pinball FX è ...