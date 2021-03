Piazzapulita | anticipazioni 25 marzo 2021

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 25, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il braccio di ferro tra Governo e Regioni sui vaccini; l’emergenza sanitaria ed economica.: ospiti 25Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il fisico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Francesca Nava e Barbara Serra e la psicologa dei consumi Guendalina Graffigna. Non mancherà un nuovo racconto di ...

