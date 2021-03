Piano vaccini, in Campania aperte le iscrizioni per medici specializzandi (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania ha reso noto che da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2. Il link per le adesioni è https://personalessr.regione.Campania.it/pages/main/index.php? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regioneha reso noto che da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità deidella, sin dal primo anno di corso, per ildi somministrazioneanti Sars-Cov 2. Il link per le adesioni è https://personalessr.regione..it/pages/main/index.php? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

