Piano industriale di Silea Investimenti per 32 milioni

(Di giovedì 25 marzo 2021) Undi sviluppo con 32di, di cui quasi 22destinati alla realizzazione di nuovi impianti e alla produzione di biometano ad Annone Brianza. In sintesi il...

Advertising

gazzettamantova : I sindacati avvertono: con il taglio di un lavoratore su tre la prima volta dello Stato imprenditore rischia il cor… - FbStorchi : RT @CarloBonomi_: Oltre 7.000 aziende hanno già aderito alla nostra campagna #fabbrichedicomunità. Metteremo a disposizione del Commissario… - giuseppecalla : RT @adolfo_urso: Non può essere la magistratura a definire la politica industriale. Serve un piano nazionale della #siderurgia e la #golden… - FASTTASCONFSAL : RT @SLMFastConfLZ: Quante promesse, quanti errori, quanti inutili amministratori e commissari. Si vuole veramente cambiare ? Scegliere gli… - MiriamGangi : Le proposte di #Politica industriale di #ANFIA devono confluire in un piano #Automotive che comprenda la nascita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano industriale

La Gazzetta di Mantova

Lazio - CDA: Relazione semestrale Sabaf - Appuntamento: Presentazione2021 - 2023 alla Virtual STAR Conference 2021 " Spring Edition Saes Getters - Appuntamento: Virtual STAR ...In sintesi ildi Silea, illustrato ieri dal presidente Domenico Salvadore e dal direttore generale Pietro Antonio D'Alema, e basato su tre parole d'ordine: cambiamento, ...La sindaca Menchetti apre all’ipotesi di un altro utilizzo, l’ostacolo che è stato alla base del fallimento degli incanti. Da una base iniziale d’offerta di venti milioni, il 10 giugno si partirà a me ...L'incarico pone il manager come neo erede di Tronchetti Provera e risolve, dopo circa due mesi, la crisi al vertice causata dalle dimissioni di Angelos Papadimitriou ...