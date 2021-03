Perinetti-Mediagol | “Stagione del Palermo | Boscaglia e Filippi | ho la mia idea Cessione del club? Ho sentito Ferrero | vi dico tutto”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 marzo 2021) tps titleL'Intervista/tps titleDirigente esperto e dalle competenze trasversali sul piano gestionale, tecnico e amministrativo.Spesso profilo professionale plenipotenziario e di riferimento nei numerosiper cui ha lavorato. Giorgioha legato il suo nome ala più riprese, in epoche calcistiche e momenti storici diversi, conquistando prima una sofferta promozione dalla C alla B nell'era Sensi, quindi un’entusiasmante cavalcata che riportò subito ilrosanero di Maurizio Zamparini in Serie A nel 2013-2014. Successi ed obiettivi raggiunti dietro la scrivania e sul rettangolo verde, valorizzando numerosi giovani calciatori oggi nell’olimpo del panorama calcistico internazionale. A Venezia ha firmato un altro ciclo importante, riportando in auge illagunare e tirandolo fuori ...