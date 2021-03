Perché una bambina musulmana si ferma ogni giorno davanti alla Madonna? (Di giovedì 25 marzo 2021) Nessuno avrebbe mai pensato di vederla lì a “pregare” davanti all’immagine di Maria. Il motivo? Lei è musulmana. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di Sara, una ragazzina musulmana di 12 anni che, ogni mattina, si reca alla statua della Madonna in una chiesa. Dall’Iraq, un racconto che fa pensare e riflettere su L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 marzo 2021) Nessuno avrebbe mai pensato di vederla lì a “pregare”all’immagine di Maria. Il motivo? Lei è. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di Sara, una ragazzinadi 12 anni che,mattina, si recastatua dellain una chiesa. Dall’Iraq, un racconto che fa pensare e riflettere su L'articolo proviene da La Luce di Maria.

