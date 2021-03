Perché Merkel non ha sbagliato neppure stavolta Parla Brok

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) In 16 anni di governo Angelanon ha mai mostrato esitazione. E, in fondo, non lo ha fatto: dopo aver annunciato un lockdown duro per i giorni di Pasqua fino al 18 aprile, la Cancelliera lo ha revocato con un messaggio di scuse senza mezzi termini. “L’errore è mio”. In quattro minuti di conferenza stampahato chiaro, si è scusata e senza esitazioni si è presa la responsabilità della scelta, che sa “poter causare confusione”. Formiche.net ha chiesto ad Elmar, politico della Cdu di lungo corso, il motivo di questo passo indietro e le conseguenza politiche che questo potrebbe avere nel medio periodo.Angelaha deciso di non introdurre le misure restrittive che aveva annunciato?...