Perché l’Italia è purtroppo la patria elettiva dell’antipolitica

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 marzo 2021) Passando dalla tipologia alla storia, è possibile rintracciare nella vita delcontemporanea, come del resto più o meno in quella delle altre democrazie occidentali, tutte le declinazioni sopra individuate, ovviamente sempre in forma spuria e con un diverso rilievo di ognuna di esse a seconda delle stagioni politiche. Gli idealtipi sono utili per far ordine ma la realtà non è mai idealtipica.non è l’ultima delle democrazie approdata a queste sponde. La sua storia è costellata da continue, talora fragorose, espressioni di antipolitica e per questo si conferma «terra promessa del populismo». Tornano al presente sia le antiche stabili riserve di principio nei confronti in generale alla politica che le ricorrenti accuse di un suo mal servizio reso alla comunità. Di nuovo c’è che l’antipolitica incontra un ...