Perché il vaccino Sputnik è così attivo su Twitter (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuove frontiere della guerra vaccinale. Il primo colpo di fioretto è arrivato dalla Commissione europea, criticata per le lungaggini nella distribuzione nelle dosi in un momento in cui il blocco di 27 paesi affronta un’impennata dei contagi, la Gran Bretagna è in dirittura d’arrivo e la Russia prova a vendere il suo expertise. “Non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V”, ha detto alla tv francese Tf1 il commissario europeo per i vaccini Thierry Breton. “Oggi abbiamo la capacità di consegnare da 300 a 350 milioni di dosi entro la fine di giugno”, ha aggiunto, promettendo che entro il 14 luglio il continente avrà la possibilità “di raggiungere l’immunità”. Coincidenza simbolica o sparata per compiacere l’intervistatore: il 14 luglio, o giorno della Bastiglia, è la festa nazionale della Francia. Breton non solo ha fatto capire che l’Ue dovrebbe congelare l’opzione ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuove frontiere della guerra vaccinale. Il primo colpo di fioretto è arrivato dalla Commissione europea, criticata per le lungaggini nella distribuzione nelle dosi in un momento in cui il blocco di 27 paesi affronta un’impennata dei contagi, la Gran Bretagna è in dirittura d’arrivo e la Russia prova a vendere il suo expertise. “Non abbiamo assolutamente bisogno delloV”, ha detto alla tv francese Tf1 il commissario europeo per i vaccini Thierry Breton. “Oggi abbiamo la capacità di consegnare da 300 a 350 milioni di dosi entro la fine di giugno”, ha aggiunto, promettendo che entro il 14 luglio il continente avrà la possibilità “di raggiungere l’immunità”. Coincidenza simbolica o sparata per compiacere l’intervistatore: il 14 luglio, o giorno della Bastiglia, è la festa nazionale della Francia. Breton non solo ha fatto capire che l’Ue dovrebbe congelare l’opzione ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Mi domando perché la Toscana sia ultima in Italia per copertura vaccinale degli over 80. Cosa hanno fatto… - riotta : Il giallo dei 29 milioni di dosi di vaccino nascosti a Frosinone: da chi, perché, a chi appartengono? Indagini in c… - Internazionale : Negli ultimi mesi le rivalità tra Delhi e Pechino hanno assunto la forma di una gara a spedire dosi di vaccino per… - DarthInsight : RT @valy_s: E dopo aver parlato di obbligo vaccinale, patentini sanitari ecc... A #staseraitalia, il prof. #DeMasi che ha fatto il vaccino… - gettasofia : RT @RizzoGiov: @valy_s Così tanto perché non c’è correlazione....un altro caso di docente in rianimazione dopo il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vaccino L'inadeguatezza dello Stato nazione e l'urgenza di ripensare l'Unione europea ... perché se addizioniamo i piani nazionali di sostegno con il NextGenerationEU arriviamo a somme ... alcuni hanno esitato di fronte al prezzo del vaccino ARN, altri erano addirittura scettici, essendo ...

I governi passano ma il Quirinale resta diceva un notissimo presidente emerito ...lo sanno ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al vaccino ... Perché, anche se dal Colle non ne hanno fatta parola con nessuno, nei giorni scorsi, proprio nelle ...

Salvini: «Vaccini allo staff di De Luca», ma la Regione replica: «È tutto... ilmattino.it ...se addizioniamo i piani nazionali di sostegno con il NextGenerationEU arriviamo a somme ... alcuni hanno esitato di fronte al prezzo delARN, altri erano addirittura scettici, essendo ......lo sanno ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al..., anche se dal Colle non ne hanno fatta parola con nessuno, nei giorni scorsi, proprio nelle ...