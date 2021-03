Perché?gli investitori ribassisti sono scappati da Piazza Affari (Di giovedì 25 marzo 2021) I titoli milanesi su cui gli istituzionali hanno posizioni short sono crollati a quota 24, minimo assoluto. Il movimento favorevole è partito a novembre (con la vittoria di Biden negli Usa) e poi ha trovato ulteriore slancio con la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 marzo 2021) I titoli milanesi su cui gli istituzionali hanno posizioni shortcrollati a quota 24, minimo assoluto. Il movimento favorevole è partito a novembre (con la vittoria di Biden negli Usa) e poi ha trovato ulteriore slancio con la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio

