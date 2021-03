Per non offendere gli islamici adesso si censura pure Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Vivaldelli "In Dante, Maometto subisce un destino crudo e umiliante, solo perché è il precursore dell’Islam". È un caso la nuova traduzione politicamente corretta della Divina Commedia di Dante che circola in Belgio e Olanda. E dalla Germania danno al poeta del "plagiatore e arrivista" Dante "rivisto" in Belgio e Olanda per non offendere gli islamici e attaccato duramente da un giornale tedesco. Mentre oggi in Italia si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri (1265-1321), in Belgio e Olanda una nuova traduzione in fiammingo politicamente corretta della Divina Commedia evita di citare il nome del Profeta dell'islam, Maometto, per non offendere gli islamici. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Vivaldelli "In, Maometto subisce un destino crudo e umiliante, solo perché è il precursore dell’Islam". È un caso la nuova traduzione politicamente corretta della Divina Commedia diche circola in Belgio e Olanda. E dalla Germania danno al poeta del "plagiatore e arrivista""rivisto" in Belgio e Olanda per nonglie attaccato duramente da un giornale tedesco. Mentre oggi in Italia si celebra ildì, la giornata nazionale dedicata al Sommo PoetaAlighieri (1265-1321), in Belgio e Olanda una nuova traduzione in fiammingo politicamente corretta della Divina Commedia evita di citare il nome del Profeta dell'islam, Maometto, per nongli. ...

