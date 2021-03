Per le sanzioni a Erdogan c’è tempo. Vince la linea diplomatica, sotto la pressione Usa (Di venerdì 26 marzo 2021) sotto pressione statunitense, la Ue rimanda al Consiglio di giugno eventuali sanzioni contro la Turchia, ma sottolinea che i 27 optano per un approccio «progressivo, sotto condizioni e reversibile». A dicembre, i 27 avevano stilato una lista di dirigenti del settore energetico da colpire, come conseguenza della presenza di navi militari turche nel Mediterraneo orientale, attorno ai giacimenti di gas. La decisione era stata rimandata a marzo. Ma al Consiglio europeo di ieri, dopo aver constatato che le relazioni con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021)statunitense, la Ue rimanda al Consiglio di giugno eventualicontro la Turchia, mache i 27 optano per un approccio «progressivo,condizioni e reversibile». A dicembre, i 27 avevano stilato una lista di dirigenti del settore energetico da colpire, come conseguenza della presenza di navi militari turche nel Mediterraneo orientale, attorno ai giacimenti di gas. La decisione era stata rimandata a marzo. Ma al Consiglio europeo di ieri, dopo aver constatato che le relazioni con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LiaQuartapelle : L’unità europea si fa con posizioni comuni di fronte alle sfide strategiche. Dopo Germania e Francia, anche l’Itali… - StampaTorino : No Vax e no Mask in piazza a Torino: “Siamo qui per i diritti e per la libertà”. Raffiche di sanzioni - ilpost : La Cina ha sanzionato l’Unione Europea in risposta alle sanzioni per le violazioni dei diritti umani compiute nei c… - scemaax : <<Per il giudice è incostituzionale sanzionare penalmente 'le false dichiarazioni' di chi ha scelto 'legittimamente… - UmbriaDomani : Perugia, 14 sanzioni per violazione alla normativa anti-Covid -