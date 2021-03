Per le anomalie con rinnovo abbonamento Disney Plus lavori in corso

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ci sono ancoraper il. Dopo i problemi sopraggiunti nella giornata di ieri, ancora per molti utenti il servizio risulta sospeso perché non riattivato. A circa 24 ore dalle prime segnalazioni, sembra chiaro che le difficoltà non siano di natura puramente tecnica ma si riferiscono in ogni modo alle modalità di pagamento del servizio. Come evidenziato anche nel tweet ufficiale diItalia, viene chiarito che si è a conoscenza dei disguidi in cui non pochi utenti si sono imbattuti da ieri. Va ricordato che proprio il 24 marzo si è festeggiato il primo compleanno della piattaforma di contenuti e come naturale conseguenza erano in molti ad avere la necessità di provvedere al...