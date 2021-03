Pentathlon | Giorgio Malan e Riccardo De Luca si qualificano per la finale della tappa di Budapest della World Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021)Depassano le qualificazioni maschili alladi(Ungheria)primaCup 2021 dimoderno. I due italiani non brillano in maniera particolare nei rispettivi gruppi, ma riescono comunque a strappare il pass per lache si disputerà sabato 27 marzo grazie al ripescaggio. Vengono eliminati, invece, Nicola Benedetti e Pierpaolo Petroni. I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI Nel Gruppo A migliore prestazione per lo spagnolo Aleix Heredia Vives con 1162 punti, davanti al francese Valentin Belaud ed al britannico Joseph ...