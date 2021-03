Pellegrini: «Europei? Ci crediamo. Ecco l’obiettivo della Roma» (Di venerdì 26 marzo 2021) Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Noi ci mettiamo tutti a disposizione dell’Italia. C’è sempre il massimo dell’impegno e dell’attenzione per vincere le partite. Oggi è andata bene. Diciamo che inizialmente la mia posizione era di stare più fra le linee. Poi loro sono stati anche bravi nello schermare questo tipo di situazione e ho cercato più lo spazio sull’esterno. Nel secondo tempo ci hanno un po’ preso le misure». Europei – «Penso che questa squadra lo abbia dimostrata che sia matura. Che c’è un grande lavoro e un gruppo di ragazzi che ci crede. Gli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Lorenzo, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Lorenzo, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Noi ci mettiamo tutti a disposizione dell’Italia. C’è sempre il massimo dell’impegno e dell’attenzione per vincere le partite. Oggi è andata bene. Diciamo che inizialmente la mia posizione era di stare più fra le linee. Poi loro sono stati anche bravi nello schermare questo tipo di situazione e ho cercato più lo spazio sull’esterno. Nel secondo tempo ci hanno un po’ preso le misure».– «Penso che questa squadra lo abbia dimostrata che sia matura. Che c’è un grande lavoro e un gruppo di ragazzi che ci crede. Gli ...

