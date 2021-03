Pd, Simona Malpezzi eletta all'unanimità nuovo capogruppo al Senato (Di giovedì 25 marzo 2021) L'assemblea dei Senatori Pd ha eletto all'unanimità, per alzata di mano, Simona Malpezzi come nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) L'assemblea deiri Pd ha eletto all', per alzata di mano,comedem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'per alzata di mano, anche il...

Advertising

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - repubblica : ?? Pd, Marcucci fa un passo indietro: 'Chiedero' in assemblea di votare Simona Malpezzi come capogruppo al Senato' - SenatoriPD : RT @boldrini_paola: Buon lavoro a Simona Flavia Malpezzi, eletta all’unanimità capogruppo Pd al Senato, di cui conosco bene le qualità già… - RaiNews : L'attuale sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento è stata eletta all'unanimità #Malpezzi -