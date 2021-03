Pd | Simona Malpezzi eletta all' unanimità nuovo capogruppo al Senato

Advertising

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - repubblica : ?? Pd, Marcucci fa un passo indietro: 'Chiedero' in assemblea di votare Simona Malpezzi come capogruppo al Senato' - Onofrio78033471 : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - DiPietroGianni1 : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Malpezzi

La senatriceè la nuova capogruppo del Partito Democratico al Senato . L'assemblea dei senatori del Pd in corso a palazzo Madama l'ha eletta all'unanimità per alzata di mano, al posto di Andrea ...L'assemblea dei senatori Pd ha eletto all'unanimitàcome nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama.è stata appena eletta capogruppo dei @SenatoriPD . Buon lavoro! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori ...Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato. È stata eletta all'unanimità dall'assemblea dei senatori riunita in sala Koch a palazzo Madama alla presenza del segretario Enrico Letta.ROMA (ITALPRESS) – Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all’unanimità per alzata di mano nuovo ...