Pd |  Malpezzi eletta all' unanimità È la nuova capogruppo al Senato

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - AndreaRomano9 : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - ElioLannutti : @Lucrezi97533276 Si. E’ la senatrice Malpezzi la nuova capogruppo del PD appena eletta al Senato. Auguri ! - MinoTaricco : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - marzo7paolo : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Malpezzi eletta

L'assemblea dei senatori Pd ha eletto all'unanimità, per alzata di mano, Simonacome nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari vicepresidente vicario; Caterina Biti e Franco ...Letta: "Buon lavoro, grazie a Marcucci" Simonaè statacapogruppo del Pd al Senato all'unanimità dall'assemblea dem di palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan ...