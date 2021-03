Pattinaggio artistico oggi, Mondiali 2021: orari 25 marzo, tv, programma, italiani in gara (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriverà il primo responso quest’oggi giovedì 25 marzo dall’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia), imponente impianto sportivo che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico. Una giornata ricca di spettacolo e di aspettative, in quanto assisteremo al programma libero delle coppie d’artistico e all‘attesissimo short program individuale maschile. Proprio la gara del singolo sarà quella che aprirà le danze. In questa occasione avremo modo di godere dell’ennesima, scoppiettante, sfida tra il detentore del titolo iridato Nathan Chen e il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu. Tra i vari concorrenti all’arrembaggio figurano inoltre lo statunitense Vincent Zhou, il nipponico Shoma Uno e il russo ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriverà il primo responso quest’giovedì 25dall’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia), imponente impianto sportivo che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. Una giornata ricca di spettacolo e di aspettative, in quanto assisteremo allibero delle coppie d’e all‘attesissimo short program individuale maschile. Proprio ladel singolo sarà quella che aprirà le danze. In questa occasione avremo modo di godere dell’ennesima, scoppiettante, sfida tra il detentore del titolo iridato Nathan Chen e il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu. Tra i vari concorrenti all’arrembaggio figurano inoltre lo statunitense Vincent Zhou, il nipponico Shoma Uno e il russo ...

