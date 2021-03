Pattinaggio artistico, Mondiali Stoccolma 2021: programma, date, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 25 marzo 2021) Il programma dei Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Stoccolma, in Svezia. Si comincia mercoledì 24 marzo con lo short program individuale femminile, che anticiperà anche la cerimonia d’apertura. Si va avanti fino a sabato 27 marzo, quando il free program individuale maschile e la free dance chiuderanno il programma della manifestazione. I Mondiali saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale. IL programma COMPLETO Mercoledì 24 marzo10:00 – Short program individuale femminile 17:30 – Cerimonia d’apertura 18:30 – Short ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildeidiche si svolgeranno a, in Svezia. Si comincia mercoledì 24 marzo con lo short program individuale femminile, che anticiperà anche la cerimonia d’apertura. Si va avanti fino a sabato 27 marzo, quando il free program individuale maschile e la free dance chiuderanno ildella manifestazione. Isaranno trasmessi intv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale. ILCOMPLETO Mercoledì 24 marzo10:00 – Short program individuale femminile 17:30 – Cerimonia d’apertura 18:30 – Short ...

