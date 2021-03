Pattinaggio artistico, Mondiali Stoccolma 2021: confermato secondo caso di positività al Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Altra positività al Covid-19, la seconda, ai Mondiali di Pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Stoccolma. “La federazione internazionale di Pattinaggio e il comitato organizzatore rispetteranno la privacy dei soggetti interessati e informeranno i partecipanti all’evento della situazione“, chiarisce in un comunicato della Isu. “L’Isu può confermare che entrambi i casi siano stati rilevati dopo il test Pcr all’arrivo in loco prima dell’accreditamento. Di conseguenza, nessuna persona ha ottenuto un accreditamento né è stata inclusa nella bolla della competizione che rimane sicura“. I campionati Mondiali sono cominciati nella capitale svedese lunedì e avranno terminanno nella giornata di domenica. Ma come qualsiasi competizione sportiva da un anno a questo parte, ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Altraal-19, la seconda, aididi figura in corso di svolgimento a. “La federazione internazionale die il comitato organizzatore rispetteranno la privacy dei soggetti interessati e informeranno i partecipanti all’evento della situazione“, chiarisce in un comunicato della Isu. “L’Isu può confermare che entrambi i casi siano stati rilevati dopo il test Pcr all’arrivo in loco prima dell’accreditamento. Di conseguenza, nessuna persona ha ottenuto un accreditamento né è stata inclusa nella bolla della competizione che rimane sicura“. I campionatisono cominciati nella capitale svedese lunedì e avranno terminanno nella giornata di domenica. Ma come qualsiasi competizione sportiva da un anno a questo parte, ...

