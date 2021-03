Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: Boikova-Kozlovskii e Sui-Han si contendono l’oro nelle coppie (Di giovedì 25 marzo 2021) Previsti i fuochi d’artificio questa sera all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia), il sontuoso impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico; nella seconda giornata di competizioni arriverà infatti il primo verdetto ufficiale dell’evento, quello della gara delle coppie, dove a giocarsi la medaglia d’oro saranno (salvo colpi di scena) Aleksandra Boikova-Dmtrii Kzolovskii e Wenjing Sui-Cong Han. I pattinatori russi, al momento in testa con 80.16, cercheranno di allungare il passo facendo perno sulle ottime percentuali realizzative sfoggiate nell’ultimo periodo, contando inoltre su un programma decisamente nelle loro corde, quello sulle note di James Bond con cui hanno vinto i Campionati Europei 2020 di Graz ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Previsti i fuochi d’artificio questa sera all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia), il sontuoso impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionatidi; nella seconda giornata di competizioni arriverà infatti il primo verdetto ufficiale dell’evento, quello della gara delle, dove a giocarsi la medaglia d’oro saranno (salvo colpi di scena) Aleksandra-Dmtrii Kzolovskii e Wenjing Sui-Cong Han. I pattinatori russi, al momento in testa con 80.16, cercheranno di allungare il passo facendo perno sulle ottime percentuali realizzative sfoggiate nell’ultimo periodo, contando inoltre su un programma decisamenteloro corde, quello sulle note di James Bond con cui hanno vinto i Campionati Europei 2020 di Graz ...

