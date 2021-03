Patrizia Mirigliani a TPI | “Ci sono donne che si sentono fighe a denigrare Miss Italia”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Se sei un po’ Pierino dentro e vai a tampinare, nume tutelare di “”, con l’intento di farle commentare le recenti traversie della sua “nemica” storica, la femminista dura e pura Laura Boldrini, finita sui giornali perché due sue strette collaboratrici hanno dichiarato di essere state “maltrattate e mal pagate” dall’Onorevole piddina, trovi un ampio sorriso (questo sì), ma anche tanta circospezione. La donna che ha scoperto più bellezze di Silvio Berlusconi (nel senso squisitamente artistico del termine) non si nega, ma ogni tanto scantona, butta acqua sul fuoco, sposta il discorso su tematiche più generali., non le fa un po’ effetto sentire che l’ex colf moldava e l’ex collaboratrice parlamentare della Boldrini,che hanno lavorato a lungo ...

è ancora una delle donne più discusse dello showbiz italiano . E' proprio lei, l'erede del patron si racconta al Quotidiano.net parlando delle difficoltà incontrate da lei in ...In poco tempo, con molta semplicità ma con convinzione, sostenuta dalla patron, la Miss 'eletta nell'anno della pandemia' ha saputo conquistare la simpatia degli italiani. Il ...Patrizia Mirigliani durante un'intervista rilasciata a "Quotidiano.net" ha rivelato di essere stata vittima di mobbing. La figlia di Enzo Mirigliani, il patron di "Miss Italia", scomparso nel 2011, ha ...Patrizia Mirigliani "Vittima di mobbing", le rivelazioni di una donna in carriera in un mondo di uomini: "Quando ho preso il posto di mio padre.." ...