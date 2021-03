Patricia Gucci contro il film: "Memoria di mio padre calunniata, non posso tacere" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Dopo aver visto le immagini in anteprima di ‘House of Gucci’, che uscirà a novembre, non posso stare a guardare. Mio padre - Aldo Gucci, che ha trasformato Gucci da un unico negozio a Firenze a un fenomeno globale durante i suoi 30 anni come Presidente - è ritratto come un minuscolo delinquente sovrappeso, quando in realtà era alto, magro e con gli occhi azzurri. Era la personificazione dell’eleganza, applaudito da reali, capi di stato e leggendarie star di Hollywood”. Patricia Gucci non ci sta, e in un lungo post su Facebook si scaglia contro il film sulla sua famiglia, ‘House of Gucci’, criticando aspramente il ritratto del padre che ne emerge. “Nel film - scrive la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Dopo aver visto le immagini in anteprima di ‘House of’, che uscirà a novembre, nonstare a guardare. Mio- Aldo, che ha trasformatoda un unico negozio a Firenze a un fenomeno globale durante i suoi 30 anni come Presidente - è ritratto come un minuscolo delinquente sovrappeso, quando in realtà era alto, magro e con gli occhi azzurri. Era la personificazione dell’eleganza, applaudito da reali, capi di stato e leggendarie star di Hollywood”.non ci sta, e in un lungo post su Facebook si scagliailsulla sua famiglia, ‘House of’, criticando aspramente il ritratto delche ne emerge. “Nel- scrive la ...

