Passaporto vaccinale? Ecco i Paesi dove si potrà viaggiare quest’estate (Di giovedì 25 marzo 2021) Passaporto vaccinale sì, Passaporto vaccinale no. È ancora aperto il dibattito sul documento destinato a facilitare la vita – e il movimento – a coloro che sono stati immunizzati contro il Covid-19. Mentre in Belgio è già attivo un servizio di rilascio del QR code a chi ottiene il vaccino, in Germania il governo valuta l’opzione di dare ad ogni imprenditore la scelta di chiedere o no l’attestato di vaccinazione. In Regno Unito si starebbe valutando l’utilizzo di passaporti vaccinali Covid per permettere la frequentazione di pub e ristoranti nei prossimi mesi, anche se il premier Boris Johnson ha comunicato ai parlamentari conservatori che la scelta se chiedere o meno di mostrare il certificato sarebbe delegata ai singoli gestori di pub e sarebbe opportuno farlo solo quando tutti saranno vaccinati. Intanto, in Italia, ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021)sì,no. È ancora aperto il dibattito sul documento destinato a facilitare la vita – e il movimento – a coloro che sono stati immunizzati contro il Covid-19. Mentre in Belgio è già attivo un servizio di rilascio del QR code a chi ottiene il vaccino, in Germania il governo valuta l’opzione di dare ad ogni imprenditore la scelta di chiedere o no l’attestato di vaccinazione. In Regno Unito si starebbe valutando l’utilizzo di passaporti vaccinali Covid per permettere la frequentazione di pub e ristoranti nei prossimi mesi, anche se il premier Boris Johnson ha comunicato ai parlamentari conservatori che la scelta se chiedere o meno di mostrare il certificato sarebbe delegata ai singoli gestori di pub e sarebbe opportuno farlo solo quando tutti saranno vaccinati. Intanto, in Italia, ...

Advertising

borghi_claudio : Aggiornamento sulla questione 'passaporto vaccinale'. Pare che le cose siano così, in molti lo vorrebbero ma la ris… - Agenzia_Ansa : 'Il passaporto vaccinale è fondamentale, è già cominciata qualche prenotazione dall'estero (anche dagli Usa) di chi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - amezzanotteva : RT @byoblu: Il ministro della cultura del governo francese è stata ricoverata in ospedale. Era risultata positiva al virus, nonostante aves… - IacobellisT : Passaporto vaccinale e ci siamo - Leonardo Leone' -