Partita la staffetta olimpica della torcia di Tokyo2020 (Di giovedì 25 marzo 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il viaggio della fiaccola olimpica di Tokyo2020 è ripartito. Un anno dopo l'arrivo della torcia in Giappone, prima che il Cio decidesse di far slittare i Giochi di un anno causa pandemia, la staffetta olimpica ha ripreso il via dalla prefettura di Fukushima, terra martoriata nel marzo 2011 da uno tsunami prima e da un incidente nucleare poi. In una cerimonia svolta in assenza di pubblico e con un numero limitato di persone a scopo precauzionale visto il persistere dell'emergenza coronavirus, la fiaccola ha iniziato il suo viaggio dal J-Village Soccer Training, con le giocatrici che vinsero il Mondiale femminile di calcio del 2011 a fare da prime tedofore. Saranno circa 10 mila le persone coinvolte nella staffetta che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il viaggiofiaccoladiè ripartito. Un anno dopo l'arrivoin Giappone, prima che il Cio decidesse di far slittare i Giochi di un anno causa pandemia, laha ripreso il via dalla prefettura di Fukushima, terra martoriata nel marzo 2011 da uno tsunami prima e da un incidente nucleare poi. In una cerimonia svolta in assenza di pubblico e con un numero limitato di persone a scopo precauzionale visto il persistere dell'emergenza coronavirus, la fiaccola ha iniziato il suo viaggio dal J-Village Soccer Training, con le giocatrici che vinsero il Mondiale femminile di calcio del 2011 a fare da prime tedofore. Saranno circa 10 mila le persone coinvolte nellache ...

Advertising

nestquotidiano : Partita la staffetta olimpica della torcia di Tokyo2020 - IlModeratoreWeb : Partita la staffetta olimpica della torcia di Tokyo2020 - - CorriereCitta : Partita la staffetta olimpica della torcia di Tokyo2020 - RobAlborg : PARTITA LA “STAFFETTA PER IL CLIMA” PER LE BUONE PRATICHE AMBIENTALI - amentefredda : A questo punto della stagione ogni partita è decisiva e quella di stasera lo è particolarmente per l’immediato futu… -

Ultime Notizie dalla rete : Partita staffetta Cominciata la staffetta della torcia olimpica di Tokyo ... giovedì 25 marzo, la staffetta della torcia olimpica di Tokyo è partita da Fukushima, nel nord - est del Giappone. Una famosa ex giocatrice di calcio femminile giapponese è stata la prima tedofora. ...

Tokyo 2020, partita da Fukushima la fiamma olimpica Sono circa 10mila i tedofori che si daranno il cambio durante la staffetta. Le prime atlete a portare la torcia saranno alcune giocatrici della nazionale di calcio vincitrici della coppa del mondo ...

Giappone, è partita la staffetta per le Olimpiadi - Città Nuova Città Nuova La Lega vuole l’arresto obbligatorio, i Radicali il via libera alla cannabis ‘domestica’: scontro di proposte opposte alla Camera Per il funzionamento dei meccanismi delle commissioni parlamentari, quando si incardina la discussione sulla modifica di una determinata legge tutte le proposte che la riguardano vengono affrontate ne ...

World Cup, per i modenesi una pioggia di medaglie La Sweet Team, che ha gareggiato per i colori del Gravenchon (Francia), domina nella classifica maschile ed è bronzo in quella femminile e generale ...

... giovedì 25 marzo, ladella torcia olimpica di Tokyo èda Fukushima, nel nord - est del Giappone. Una famosa ex giocatrice di calcio femminile giapponese è stata la prima tedofora. ...Sono circa 10mila i tedofori che si daranno il cambio durante la. Le prime atlete a portare la torcia saranno alcune giocatrici della nazionale di calcio vincitrici della coppa del mondo ...Per il funzionamento dei meccanismi delle commissioni parlamentari, quando si incardina la discussione sulla modifica di una determinata legge tutte le proposte che la riguardano vengono affrontate ne ...La Sweet Team, che ha gareggiato per i colori del Gravenchon (Francia), domina nella classifica maschile ed è bronzo in quella femminile e generale ...