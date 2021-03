Parmigiana bianca light: senza uova e senza panatura. Solo 180 calorie! (Di giovedì 25 marzo 2021) Sedere a tavola non è Solo fare il pieno per affrontare il resto della giornata. Almeno alle nostre latitudini, mangiare è un rito sociale, è un ritrovarsi con chi si ama, è gustare piatti buoni e appetitosi. In questo senso, la Parmigiana bianca che ti proponiamo qui sotto è un’alternativa sfiziosa alla Parmigiana “solita”, quella classica. Sfiziosa, ma anche più leggera e salutare, perché senza uova e senza panatura. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari per questa chicca light sono quelli che seguono: 500 grammi di melanzane; 200 grammi di mozzarella light fatta a tocchettini; 100 grammi di prosciutto cotto; 50 grammi di scamorza affumicata; 60 grammi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 25 marzo 2021) Sedere a tavola non èfare il pieno per affrontare il resto della giornata. Almeno alle nostre latitudini, mangiare è un rito sociale, è un ritrovarsi con chi si ama, è gustare piatti buoni e appetitosi. In questo senso, lache ti proponiamo qui sotto è un’alternativa sfiziosa alla“solita”, quella classica. Sfiziosa, ma anche più leggera e salutare, perché. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari per questa chiccasono quelli che seguono: 500 grammi di melanzane; 200 grammi di mozzarellafatta a tocchettini; 100 grammi di prosciutto cotto; 50 grammi di scamorza affumicata; 60 grammi ...

