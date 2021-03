Paolo Del Debbio ha trovato l’amore | chi è la nuova misteriosa compagna

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 25 marzo 2021)Delfidanzata, chi è? Non è passato inosservato il cambiamento di look del giornalista e conduttore di “Dritto e Rovescio”: il dimagrimento, che aveva fatto pensare ai telespettatori inizialmente ad una malattia, il capello più lungo fissato col gel e la barba leggermente incolta. Tutti segnali che hanno fatto in seguito ipotizzare la presenza di una. leggi anche l’articolo —> Chi è la ex moglie didel, il noto giornalista Mediaset “Sempre riservato sulle vicende personali, avrebbe detto a tutti di essersi messo a «regime» per motivi di salute. In realtà, tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Sarà per questo che appare ...