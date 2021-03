Paola Caruso innamorata | il nuovo fidanzato è il pugile Dario Socci | ' Colpita dal suo modo di fare | non baciavo una persona dal 2019'

(Di giovedì 25 marzo 2021) Unamore per, ilha confessato di avere un, il, noto anche come 'The Italian Trouble': 'dal suodi ...

Advertising

IsaeChia : #PaolaCaruso ritrova l’amore accanto a uno sportivo: ecco chi è #isola #pechinoexpress - salernonotizie : Colpo di fulmine: la soubrette Paola Caruso “mette ko” il pugile salernitano Socci - avg_caruso : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ?????????? #ADOTTATE ??info Paola 349 3655628 ,Giusy vi aspetta ha bisogno di amore FORZA!! vi prego condividet… - zazoomblog : Il pugile Socci dal ring alla cronaca rosa con l’ultima fiamma Paola Caruso - #pugile #Socci #cronaca #l’ultima - unasudiecimila : RT @_g_thoughts_: Dopo Paola Caruso se Adua fosse veramente incinta potremmo dire che Tommaso è la reincarnazione dell’arcangelo Gabriele c… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Caruso

Un nuovo amore per, il pugile Dario Socci .ha confessato di avere un nuovo fidanzato, il pugile Dario Socci, noto anche come 'The Italian Trouble': 'Colpita dal suo modo di fare - ha svelato ...Spread the love, intervistata da "Nuovo Tv" ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul GF Vip che hanno fatto ben sperare i fan. Ecco le sue parole. Che cosa c'entracon il GF Vip? La ...StampaPaola Caruso ha “steso” Dario Socci. La regina dei salotti Mediaset – come titola il quotidiano “le Cronache” – ha ufficializzato la storia d’amore nata da un paio di mesi con il pugile salernit ...Finalmente per l’ex naufraga Paola Caruso la ruota ha ripreso a girare nel verso giusto: intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la bionda prezzemolina ha rivelato di essersi innamorata di un pugile ca ...