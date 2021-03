Panchina Napoli: Inzaghi o Italiano per il dopo Gattuso. I dettagli (Di giovedì 25 marzo 2021) Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato ad una corsa a due per sostituire Gattuso: al momento i nomi più in voga sono quelli di Inzaghi e Italiano Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita di nomi per il dopo Gattuso e potrebbero essere solo due i successori più papabili, secondo Il Mattino. Come riporta il quotidiano partenopeo, Italiano sarebbe l’ideale per il modulo già adottato con lo Spezia ma la sua poca esperienza potrebbe frenare il Napoli. Inzaghi invece sarebbe il profilo ideale ma il 3-5-2 del tecnico della Lazio poco si sposerebbe con i tanti esterni in rosa, primo tra tutti Insigne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato ad una corsa a due per sostituire: al momento i nomi più in voga sono quelli diAurelio De Laurentiis sfoglia la margherita di nomi per ile potrebbero essere solo due i successori più papabili, secondo Il Mattino. Come riporta il quotidiano partenopeo,sarebbe l’ideale per il modulo già adottato con lo Spezia ma la sua poca esperienza potrebbe frenare ilinvece sarebbe il profilo ideale ma il 3-5-2 del tecnico della Lazio poco si sposerebbe con i tanti esterni in rosa, primo tra tutti Insigne. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MundoNapoli : Ciro Venerato: “Senza Gattuso in panchina, il Napoli punterà su Meret” - rinoscialo : @ADeLaurentiis Presidente il nome giusto per la panchina è quello di Allegri. Spero lei riesca a portarlo a Napoli.… - MondoNapoli : Rai - Panchina Napoli, Sarri vuole certezze, Fonseca gradirebbe la destinazione - - Bea_Mary84 : @SoloCristy Assolutamente niente, ha detto quello che il momento richiede. Per me Pirlo invece fra Toro e Napoli ri… - GIUSPEDU : RT @kiingg____: Quanto mi piacerebbe El Loco Bielsa sulla panchina del Napoli. Farebbe grandi cose, ma allo stesso tempo è giusto che non v… -