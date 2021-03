Pallotta: “Alla Roma gli interessi ostacolano il lavoro. Spero che i tifosi lascino lavorare i Friedkin” (Di giovedì 25 marzo 2021) James Pallotta ex presidente della Roma, su Twitter ha fatto una analisi dell’ambiente giallorosso, affermando come Roma sia una piazza molto difficile, dove ci sono interessi personali prima del bene del club. “La politica interna e gli interessi personali ostacolano ciò che è buono nella Roma. Spero solo che i tifosi capiscano le sciocchezze e permettano al Friedkin di prendere le decisioni che ritengono giuste“. Insomma, l’ex presidente non si è lasciato proprio benissimo con la piazza giallorossa, lui che è reo anche dell’addio di Totti, che si dimise quando era dirigente giallorosso, ma anche di De Rossi, che preferì andare al Boca Juniors. Foto: Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Jamesex presidente della, su Twitter ha fatto una analisi dell’ambiente giallorosso, affermando comesia una piazza molto difficile, dove ci sonopersonali prima del bene del club. “La politica interna e glipersonaliciò che è buono nellasolo che icapiscano le sciocchezze e permettano aldi prendere le decisioni che ritengono giuste“. Insomma, l’ex presidente non si è lasciato proprio benissimo con la piazza giallorossa, lui che è reo anche dell’addio di Totti, che si dimise quando era dirigente giallorosso, ma anche di De Rossi, che preferì andare al Boca Juniors. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo ...

