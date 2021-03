Palermo | un campionato segnato dal Covid | a rischio anche la gara contro il Foggia Le ultime

(Di giovedì 25 marzo 2021) "Undal virus".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su, partita in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Gli uomini di Giacomo Filippi rischiano concretamente di restare ancora fermi. Nella giornata di ieri, il club pugliese ha comunicato la positività al-19 di dieci calciatori, che si trovano attualmente in isolamento domiciliare.Oggi, invece, è atteso l’esito degli esami molecolari a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra: se dovessero emergere nuove positività, il rinvio sarà certo poiché ilpotrebbe non avere a disposizione il numero minimo di calciatori disponibili previsti dal regolamento, ovvero tredici. Inoltre, i pugliesi non hanno ancora utilizzato il 'jolly' ...

'Cinque partite già rinviate, con la sesta ormai solo da ufficializzare. Ilpotrebbe ritrovarsi a stare fermo per ben 21 giorni' . L'analisi suldei rosanero segnato dal Covid sul Giornale di Sicilia di oggi. In attesa di un eventuale rinvio della gara col ...Queste positività, come scritto ieri dal presidente della Lega Pro Ghirelli , potrebbero far slittare la fine deldi Serie C. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già ...esclusiva Foggia, il dt Corda: “Campionato stratosferico, avanti così. Da una parte il Foggia rivelazione, dall’altra il Palermo che è una delle delusioni del Girone Poi penseremo al futuro”. vedi let ...(TuttoAvellino.it) Dipendesse da me non ci sarebbe nessun problema, non vedo comunque difficoltà ma oggi stiamo pensando solo a fare bene adesso Il Foggia, atteso dalla difficile trasferta di Palermo, ...