Palamara vuota il sacco al Csm. E adesso la magistratura trema (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici Luca Palamara è stato ascoltato per oltre un'ora e mezzo dalla Prima commissione del Csm ma l'audizione è stata secretata Luca Palamara è stato convocato ieri a sorpresa davanti alla Prima commissione del Csm per questa mattina. Un'audizione secretata ma che è stata incentrata su specifici episodi relativi alle chat con i suoi colleghi, che sono emerse durante l'indagine della procura di Perugia. Luca Palamara è stato ascoltato per oltre un'ora e mezza. Il magistrato ha dato in diverse occasioni la sua totale disponibilità al Csm per raccontare quanto in sua conoscenza e far luce sul sistema giudiziario italiano. Le vicende al centro del libro Il sistema, scritto insieme ad Alessandro Sallusti, sono da settimane al centro dell'interesse per le importanti accuse mosse dall'ex presidente dell'Anm, che ha ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici Lucaè stato ascoltato per oltre un'ora e mezzo dalla Prima commissione del Csm ma l'audizione è stata secretata Lucaè stato convocato ieri a sorpresa davanti alla Prima commissione del Csm per questa mattina. Un'audizione secretata ma che è stata incentrata su specifici episodi relativi alle chat con i suoi colleghi, che sono emerse durante l'indagine della procura di Perugia. Lucaè stato ascoltato per oltre un'ora e mezza. Il magistrato ha dato in diverse occasioni la sua totale disponibilità al Csm per raccontare quanto in sua conoscenza e far luce sul sistema giudiziario italiano. Le vicende al centro del libro Il sistema, scritto insieme ad Alessandro Sallusti, sono da settimane al centro dell'interesse per le importanti accuse mosse dall'ex presidente dell'Anm, che ha ...

