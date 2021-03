Pagelle Italia-Irlanda del Nord 2-0 | voti | tabellino qualificazioni Mondiali 2022

(Di giovedì 25 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol didel, match valevole per la prima giornata delledeiche si disputeranno in Qatar, nel. Grande primo tempo dei ragazzi di Roberto Mancini che trovano la via del gol grazie a Domenico Berardi e Ciro Immobile. Ma nella ripresa escono fuori gli ospiti che creano almeno tre palle gol nette, ma Donnarumma è insuperabile. Primi tre punti importanti per la Nazionale. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (30’ st Spinazzola); Pellegrini (19’ st Barella), Locatelli (39’ st Pessina), Verratti; Berardi (30’ st Chiesa), Immobile, Insigne (39’ st Grifo). In ...

Advertising

ilbianconerocom : #Italia-#Irlanda del Nord 2-0 PAGELLE: Chiellini da capitano, stecca Locatelli - romeoagresti : RT @GoalItalia: Le pagelle di #ItaliaIrlandadelNord: [@romeoagresti] ? Berardi è in un grande momento ?? Florenzi impeccabile ?? Immobi… - tuttoatalanta : ITALIA, le pagelle - Immobile torna finalmente al gol (con poca mira). Berardi il migliore - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Italia, le pagelle di CM: #Berardi e #Florenzi super, ottimo #Donnarumma. Male #Pellegrini e #Locatelli - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Italia, le pagelle di CM: #Berardi e #Florenzi super, ottimo #Donnarumma. Male #Pellegrini e #Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Italia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022:Irlanda del ...'S GOT TALENT 2021, VINCITORE/ Martina Storti incanta, ma Bronzato... ADDIO AL REGISTA DI 'COLPO DI SPUGNA' L'amore di Bertrand Tavernier per il cinema è sbocciato in tenera età: ...IMMOBILE 7 - Sul suo destro capita la prima occasione del match, ma strozza il tiro. Al secondo tentativo realizza il 2-0, trovando un goal che con l’Italia gli mancava dal 2019. L. INSIGNE 6.5 - ...Italia-Irlanda del Nord: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ...