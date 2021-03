Pagelle Italia-Irlanda del Nord 2-0 | Berardi sugli scudi | Immobile protagonista

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lein tempo reale didel, prima giornata del girone C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar.DEL2-0(4-3-3) Donnarumma: 6,5 Dopo un primo tempo inoperoso al 55? risponde presente in due occasioni ravvicinate, prima chiudendo su Whyte dopo la leggerezza di Locatelli in fase di impostazione, poi mettendo in corner sul tentativo di Smith. Florenzi: 6,5 Sulla destra spinge ripetutamente con le sue discese palla al piede, al 12? è lui ad innescarein area per la prima vera palla goal del match, suo l’assist per il goal diche sblocca la partita al 14?. Bonucci: ...