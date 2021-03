Pagani, al via da sabato il centro vaccinale di popolazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà operativo già da sabato 27 marzo alle ore 8 il Punto vaccinale di popolazione aperto nella città di Pagani. Il punto vaccinale sarà gestito dall’Asl, ed avrà sede presso il cinema multisala La Fenice. Le dosi di vaccino saranno somministrate tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 8 alle ore 20. Le vaccinazioni in partenza questo fine settimana riguarderanno la popolazione ultrasettantenne, prenotatasi attraverso piattaforma e debitamente avvisata in tempo utile su giorno e orario di somministrazione del vaccino. «Ringrazio i tanti che si sono messi a disposizione per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. In particolare la consigliera comunale delegata alla Sanità, Rita Greco, l’assessore Felice Califano, il consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà operativo già da27 marzo alle ore 8 il Puntodiaperto nella città di. Il puntosarà gestito dall’Asl, ed avrà sede presso il cinema multisala La Fenice. Le dosi di vaccino saranno somministrate tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 8 alle ore 20. Le vaccinazioni in partenza questo fine settimana riguarderanno laultrasettantenne, prenotatasi attraverso piattaforma e debitamente avvisata in tempo utile su giorno e orario di somministrazione del vaccino. «Ringrazio i tanti che si sono messi a disposizione per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. In particolare la consigliera comunale delegata alla Sanità, Rita Greco, l’assessore Felice Califano, il consigliere ...

radioalfa : Pagani, Messa in onore di Sant'Alfonso Maria De Liguori - anteprima24 : ** Pagani, al via da sabato il centro vaccinale di popolazione ** - Alexvl75 : @Luca__Pagani Mai sentito cotante baggianate in vita mia, certo che ho sentito parlare di altre patologie ed il COV… - Luca__Pagani : @Alexvl75 Ospedali intasati? Hai mai sentito parlare di altre patologie oltre al Covid? O quest'ultimo le ha spazza… - cippalippissimo : @Luca__Pagani È comunque noto che, a prescindere da queste annotazioni, la via scelta sarà quella di chiudere tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Pagani via Pagani: al via la sanificazione del territorio comunale La Pagani Ambiente venerdì 26 marzo a partire dalle ore 22 effettuerà la sanificazione lungo le strade del centro cittadino. Nella serata di sabato, invece, sempre a partire dalle ore 22, la ...

Assegnati i premi i Wedding Award di Matrimonio.com In questa edizione, in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori ... Augusto De Girolamo di Pagani, Eleonora Ferolla Fotografia di Baronissi, Emiliano Russo ...

Pagani: al via la sanificazione del territorio comunale Ottopagine Pagani, al via da sabato il centro vaccinale di popolazione Sarà operativo già da sabato 27 marzo alle ore 8 il Punto Vaccinale di Popolazione aperto nella città di Pagani. Il punto vaccinale sarà gestito dall’Asl, ed avrà sede presso il cinema multisala La Fe ...

Ponti, 10 milioni manutenzione: al via i lavori a Colle Isarco Per la sicurezza dei 1.704 ponti in Alto Adige, nel 2021 saranno investiti € 10 milioni. Avviati a Colle Isarco i lavori di risanamento del ponte sulla SS12 Sopralluogo dell'assessore Daniel Alfreider ...

LaAmbiente venerdì 26 marzo a partire dalle ore 22 effettuerà la sanificazione lungo le strade del centro cittadino. Nella serata di sabato, invece, sempre a partire dalle ore 22, la ...In questa edizione, indel tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori ... Augusto De Girolamo di, Eleonora Ferolla Fotografia di Baronissi, Emiliano Russo ...Sarà operativo già da sabato 27 marzo alle ore 8 il Punto Vaccinale di Popolazione aperto nella città di Pagani. Il punto vaccinale sarà gestito dall’Asl, ed avrà sede presso il cinema multisala La Fe ...Per la sicurezza dei 1.704 ponti in Alto Adige, nel 2021 saranno investiti € 10 milioni. Avviati a Colle Isarco i lavori di risanamento del ponte sulla SS12 Sopralluogo dell'assessore Daniel Alfreider ...