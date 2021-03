Oxyclean Classic Brugge-De Panne 2021 | trionfo solitario per Grace Brown Quinta Elisa Balsamo

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021)(Team BikeExchange) fa sua l’-De. Con un attaccoa 10 chilometri dalla conclusione, la ventottenne australiana è riuscita a distanziare di 7? le sue dodici compagne di fuga, evase dal gruppo principale in una fase di gara dove il forte vento traversale ha scompaginato tutte le dinamiche in corsa. Secondo posto per la danese Emma Norsgaard (Movistar Team), che ha vinto lo sprint delle battute dinnanzi alla belga Jolien D’hoore (Team SD Worx), terza per il terzo anno consecutivo. Ottimo quinto posto per la campionessa europea Under 23(Valcar – Travel & Service), la migliore del lotto azzurro. La fase calda della corsa si è attivata ad una trentina ...