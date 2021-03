Oxfam-Emergency: "La guerra dei vaccini non ci salverà. Sospendere i monopoli è unica via" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mentre Unione europea e Regno Unito continuano a discutere sulle forniture dei vaccini anti Covid e sulle regole relative all’export, i monopoli delle aziende sui brevetti e la mancata condivisione della tecnologia sono la vera causa dell’attuale insufficienza di dosi, soprattutto nei Paesi a basso reddito che allo stato attuale saranno in grado di vaccinare solo il 3% della popolazione entro metà anno e il 20% entro la fine del 2021”. È l’allarme lanciato da Oxfam ed Emergency, membri della People’s Vaccine Alliance in vista del Consiglio Ue di oggi, che ha al centro della discussione la strategia della campagna vaccinale a livello europeo nei prossimi mesi. “Chiediamo ai leader europei di agire immediatamente per Sospendere i monopoli farmaceutici, che limitano artificialmente la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mentre Unione europea e Regno Unito continuano a discutere sulle forniture deianti Covid e sulle regole relative all’export, idelle aziende sui brevetti e la mancata condivisione della tecnologia sono la vera causa dell’attuale insufficienza di dosi, soprattutto nei Paesi a basso reddito che allo stato attuale saranno in grado di vaccinare solo il 3% della popolazione entro metà anno e il 20% entro la fine del 2021”. È l’allarme lanciato daed, membri della People’s Vaccine Alliance in vista del Consiglio Ue di oggi, che ha al centro della discussione la strategia della campagna vaccinale a livello europeo nei prossimi mesi. “Chiediamo ai leader europei di agire immediatamente perfarmaceutici, che limitano artificialmente la ...

