Ornella Muti in rosso infiamma il Maurizio Costanzo Show (Di giovedì 25 marzo 2021) Ornella Muti è stata tra le prime ospiti della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show e ha incantato con uno splendido abito rosso studio e telespettatori a giudicare anche dal successo di pubblico che avuto la trasmissione. La prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2021 è andata in onda mercoledì 24 marzo su Canale 5 ed è stata un trionfo. Il programma giornalistico più famoso d’Italia, che va in tv da 39 anni, si è confermato leader della seconda serata. Merito anche della splendida Ornella Muti. Il talk più longevo della TV dunque ha registrato il 14.4% di share, con punte del 20% sul pubblico femminile 45-54 anni, e 1.213.000 spettatori. Il direttore di rete, Giancarlo Scheri, è intervenuto ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021)è stata tra le prime ospiti della nuova stagione dele ha incantato con uno splendido abitostudio e telespettatori a giudicare anche dal successo di pubblico che avuto la trasmissione. La prima puntata del2021 è andata in onda mercoledì 24 marzo su Canale 5 ed è stata un trionfo. Il programma giornalistico più famoso d’Italia, che va in tv da 39 anni, si è confermato leader della seconda serata. Merito anche della splendida. Il talk più longevo della TV dunque ha registrato il 14.4% di share, con punte del 20% sul pubblico femminile 45-54 anni, e 1.213.000 spettatori. Il direttore di rete, Giancarlo Scheri, è intervenuto ...

