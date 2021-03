Orietta Berti sui Maneskin: “Il batterista dal vivo è bellissimo ma Damiano… È una bella idea” (VIDEO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella puntata di “Programma” del 18 marzo, i Maneskin non hanno avuto dubbi: “Chi avrebbero voluto come vincitore di Sanremo al posto loro? Orietta Berti“. E oggi la cantante, ospite del talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti per FQMagazine, ha rilanciato dopo aver detto che Ethan è il suo preferito della band: “Il loro batterista visto dal vivo è bellissimo ma l’interprete principale, il cantante, è una bella idea…”. Cosa vuol dire Orietta? Nella clip spiega molto bene questo “pensiero stupendo”. L’Usignolo di Cavriago oltre a raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo (con le sue disavventure rock dall’allagamento del bagno al fermo della polizia durante il coprifuoco) ha ripercorso suoi 55 anni di carriera, raccolti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella puntata di “Programma” del 18 marzo, inon hanno avuto dubbi: “Chi avrebbero voluto come vincitore di Sanremo al posto loro?“. E oggi la cantante, ospite del talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti per FQMagazine, ha rilanciato dopo aver detto che Ethan è il suo preferito della band: “Il lorovisto dalma l’interprete principale, il cantante, è una…”. Cosa vuol dire? Nella clip spiega molto bene questo “pensiero stupendo”. L’Usignolo di Cavriago oltre a raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo (con le sue disavventure rock dall’allagamento del bagno al fermo della polizia durante il coprifuoco) ha ripercorso suoi 55 anni di carriera, raccolti ...

