Ordine psicologi Piemonte | riaprire le scuole dopo Pasqua

(Di giovedì 25 marzo 2021) TORINO - Domani, 26 marzo, in oltre 60 citt si svolgeranno le mobilitazioni per la scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in ...

Per l'deglidel Piemonte (OPP) "la possibilit di riaprire le scuole dopo la pausa pasquale, quantomeno iniziando da quelle dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, ...Nelle ' Riflessioni sulla scuola a distanza ' dell'deglidel Piemonte , viene sottolineato come le mobilitazioni per la Scuola, in programma domani, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, sono una ...(AGR) Ennesimo suicidio nelle file delle forze dell’Ordine. Ad Ancona, Un carabiniere in servizio presso la stazione di Collemarino, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il tragic ...ha sempre chiesto ai signori del “palazzo romano” un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che ...